"Африка" на Западе и "вторжение" дождей на Востоке: какой будет погода на Спаса

Погодный фронт разделит Украину на две части

В соответствии с прогнозами синоптиков, на этой неделе украинцам следует быть готовыми как к солнечным дням, так и к дождям с грозами. Яркий пример этому — пятница, 19 августа.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Западе и в Центре Украины температура будет колебаться в пределах от +14 до +18 градусов ночью и от +26 до +35 днем. Жарче всего будет на Закарпатье, где температурный столбик взлетит до +35 градусов. В то же время на Востоке следует ждать "вторжения" дождей со стороны рф.

Дожди с грозами пройдут практически во всех восточных областях, хотя температура будет оставаться сравнительно высокой. Днем жителей восточных областей ждут "летние" +25 …+30 градусов, ночью температура опустится до +14 …+18. Важной особенностью погоды на Востоке станет то, что дожди, по мнению синоптика Натальи Диденко, будут носить кратковременный характер.

Погода 19 августа

Примерно такой же погода будет оставаться и на следующий день, 20 августа – Запад и Центр будут оставаться радостными и солнечными, а Восток останется во власти дождей. При этом в "зону дождя" переместятся еще и некоторые северные области.

В указанных регионах температура будет колебаться в пределах от +14 до +18 градусов ночью и от +26 до +32 днем (снова отличится Закарпатье), на Востоке – от +16 до +20 градусов ночью и от +26 до +30 днем.

Погода 20 августа

В то же время у любителей похода на природу и работы на даче еще есть в запасе немало теплых дней, ведь лето "продолжится" еще и в первой половине сентября – две недели будут теплыми, но уже с середины месяца в Украину заглянут дожди, и температура снизится.