От +35 в начале до резкого похолодания: какую погоду приготовил сентябрь для украинцев

Без дождей первый осенний месяц не обойдется, но ливней не будет

Начало осени в Украине должно быть теплым и больше напоминать лето, а вот с середины сентября большинство регионов попадет под влияние холодного циклона, сопровождающегося несвойственным для этого месяца похолоданием.

Такой прогноз дали специалисты гидрометеорологического центра на основе анализа показателей предыдущих лет. А более подробный прогноз по городам доступен на сайте gismeteo.ua.

В Киеве в начале сентября синоптики прогнозируют дожди, но дневная температура будет держаться на отметках до +30 градусов тепла. Похолодание накроет столицу с 11 сентября и продлится до конца месяца. Температура воздуха упадет до отметок +15 +17 градусов. Сильных ливней к концу первого месяца осени не прогнозируется, но кратковременные дожди возможны.

В Харькове жаркими будут первые два дня сентября — ожидается до +34 тепла, а затем температурные показатели пойдут на спад и будут колебаться в пределах +20 градусов до начала второй декады месяца. Тогда в город придет похолодание и столбики термометров будут показывать +13 +18 градусов. Больше всего осадков в Харькове прогнозируется на 8, 12, 20 сентября.

В Одессе сентябрь пройдет без резких перепадов температур. В начале месяца синоптики прогнозируют +29 градусов, которые плавно перейдут в +25 к середине месяца, а в период похолодания столбики термометров покажут +18 градусов. Период кратковременных дождей в Одессе прогнозируется и 7-14 сентября, но сильных гроз и ливней не будет.

Во Львове первый месяц осени будет сопровождаться дождями почти каждый день. При этом средняя температура воздуха в первую декаду составит +19 тепла, а с похолоданием — после 11 сентября — столбики термометров покажут всего +13.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по прогнозу синоптиков, октябрь в Украине будет сухим, а ноябрь относительно теплым как для последнего осеннего месяца.