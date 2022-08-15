Какой месяц осени принесет больше осадков — украинцам ответили

Синоптики прогнозируют осенью нестабильную погоду

Из-за климатических условий, которые движутся в унисон с глобальным потеплением, в украинских областях осень 2022 года будет примерно на 1,3-1,4 градуса теплее уже привычной нормы. В то же время, во время осеннего экватора ожидаются сильные дожди.

Об этом климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко рассказала в интервью для издания "24 канал", прокомментировав вопросы журналистов о том, какую погоду ждать украинцам этой осенью.

По словам эксперта, за последние десятилетия темпы потепления значительно ускорились. Уже традиционными для Украины стали теплые и малоснежные зимы и наблюдаемая летом аномальная жара.

Климатолог отмечает, что в этом году осенние месяцы принесут с собой сильные осадки, однако сильно холодно не будет. Самым "мокрым" месяцем, по ее мнению, станет ноябрь.

"В этом году на фоне характерных температурных тенденций ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно – в ноябре", – рассказала они.

Светлана Бойченко также отметила, что в сентябре пройдет чередование сухих и влажных периодов. А вот октябрь пройдет без изменений.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня будет осень 2022 года.

Также напомним, что первого "осеннего" похолодания следует ожидать уже в августе.