Осень-2022 будет ранней, но "бабье лето" не отменяется: что говорят синоптики

Погода осенью порадует только в октябре: другие месяцы будут холодными и дождливыми

Украинские синоптики уже сейчас в жаркое летнее время засматриваются в осень. Прогноз погоды свидетельствует о ее раннем приходе.

Как сообщает UkrainaToday, уже в конце августа людям придется тепло одеваться, чувствуя преждевременный приход осени.

Температура воздуха в начале осени не будет расти и будет держаться на достаточно прохладном уровне. Если кто рассчитывал на летний гардероб в сентябре, то не стоит.

Сентябрь будет дождливым. Ожидаются мелкие, но довольно затяжные дожди. Во второй половине сентября большинство территории страны попадет под влияние холодного циклона, который принесет не только непредсказуемое и несвойственное для сентября похолодание, но даже заморозки вблизи гор.

Именно в октябре синоптики ожидают приход "бабьего лета". Почти весь месяц ясное и почти безоблачное небо, достаточно высокая температура днем и ночью.

Ноябрь будет более предсказуемым. Как и в предыдущие годы, последний осенний месяц будет скорее выглядеть, как первый зимний. К середине месяца большинство территории страны окажется под влиянием резкого похолодания, снегопадов и даже метелей.

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Напомним, начало июля синоптики называют непредсказуемым. Часть страны ждет похолодание, другая будет похвастаться от жары.