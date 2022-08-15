Який місяць осені принесе найбільше опадів - українцям дали відповідь

Синоптики прогнозують восени нестабільну погоду

Через кліматичні умови, які рухаються в унісон із глобальним потеплінням, в українських областях осінь 2022 року буде приблизно на 1,3-1,4 градуса теплішою за вже звичну норму. Водночас під час осіннього екватора очікуються сильні дощі.

Про це кліматологиня та співробітниця Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко розповіла в інтерв'ю для видання "24 канал", прокоментувавши запитання журналістів щодо того, яку погоду очікувати українцям цієї осені.

За словами експерта, упродовж останніх десятиліть темпи потепління значно прискорилися. Вже традиційними для України стали теплі та малосніжні зими і аномальна спека, котра спостерігається в влітку.

Кліматологиня зазначає, що цього року осінні місяці принесуть із собою сильні дощові опади, проте сильно холодно не буде. Самим "мокрим" місяцем, на її думку, стане листопад.

"Цього року на фоні характерних температурних тенденцій, очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо – у листопаді", – розповіла вони.

Світлана Бойченко також зазначила, що у вересні відбуватиметься чергування сухих і вологих періодів. А от жовтень пройде без змін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня буде осінь 2022 року..

Також нагадаємо, що першого "осіннього" похолодання варто очікувати уже в серпні.