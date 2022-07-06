Осінь-2022 буде ранньою, але “бабине літо” не відмініняється: що кажуть синоптики

Погода восени порадує лише у жовтні: інші місяці будуть холодними та дощовими

Українські синоптики вже зараз у спекотну літню пору задивляються в осінь. Прогноз погоди свідчить про її доволі ранній прихід.

Як повідомляє UkrainaToday, вже наприкінці серпня людям доведеться тепло одягатися, відчуваючи передчасний прихід осені.

Температура повітря на початку осень не буде рости і триматиметься на досить прохолодному рівні. Якщо хтось розраховував на літній гардероб у вересні, то не варто.

Вересень буде дощовим. Очікуються дрібні, але доволі затяжні дощі.У другій половині вересня більшість території країни потрапить під вплив холодного циклону, який принесе не лише непередбачуване та невластиве для вересня похолодання, але й навіть заморозки поблизу гір.

Саме у жовтні синоптики очікують прихід "бабиного літа". Майже весь місяць ясне та майже безхмарне небо, доволі висока температура вдень та вночі.Останні дні жовтня відзначаться дощами, які принесуть похолодання та значні пориви вітру.

Листопад буде більш передбачуваним. Як і в попередні роки, останній осінній місяць швидше виглядатиме, як перший зимовий. До середини місяця більшість території країни опиниться під впливом різкого похолодання, снігопадів і навіть хуртовин.

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Нагадаємо, початок липня синоптики називають непередбачуваним. Частину країни чекає похолодання, інша — потепатиме від спеки.