Аномальна спека, грози та "осіннє" похолодання: синоптики розповіли, чим серпень встигне здивувати українців

Якою буде погода в Україні до кінця серпня

В Україні добігає кінця перший тиждень останнього літнього місяця, який ще принесе спекотну погоду. Проте осінь не чекатиме початку вересня, а прийде до нашої країни вже наприкінці серпня.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, у найближчі два тижні на Сході та Півдні України зберігатиметься спека, яку зрідка збиватиме опадами. Що стосується Заходу та Центру, то там погода не буде такою однозначною.

Так у західних областях протягом нового тижня очікуються серйозні температурні гойдалки, які принесуть із собою і похолодання нижче +20 та спеку вище +30. Суттєві стрибки стовпчика термометра спостерігатимуться і наступного тижня, після якого туди прийде відчутне похолодання.

У центральних областях погода нового тижня спекою похвалитися не зможе, але принаймні обійдеться без серйозних температурних перепадів. Стовпчики термометра почнуть повзти вгору вже у вихідні, а спека триматиметься ще близько тижня.

У східних областях спекотна погода зберігатиметься протягом наступних двох тижнів, а подекуди стовпчик термометра підійматиметься аж до +40 градусів.

У південні області похолодання прийде трохи пізніше і буде не таким серйозним, проте повністю уникнути його не вдасться.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що цього року взимку можуть бути короткі періоди сильних морозів, проте в цілому варто чекати на те, що температура повітря триматиметься вище за нормальні значення.