Синоптик заспокоїв українців: якою буде зима-2023

Морози можливі, але на загальному періоді зими вони не позначаться

Через повномасштабне вторгнення рф, яке почалося в лютому 2022 року, на українців чекає найважча зима в історії. Синоптики вважають, що надто холодної зими у 2023 році не буде.

Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда у коментарі для kp.ua. За словами синоптика, ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.

"Дуже холодної зими не буде. Така ймовірність для України є мізерною. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі й на загальному періоді зими не позначаться", — зазначив Кульбіда.

Микола додав, що про це можна говорити з упевненістю, адже за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуси, що вказує на зменшення тривалості зимового періоду. Все це через глобальне потепління. Кульбіда також відзначив, що тепер не варто більше чекати на комфортне літо.

"Середня температура липня — серпня в Україні зросла на 2,5 — 2,8 градуса. Кількість діб з температурою +30 градусів і вище збільшилася вдвічі", — розповів синоптик.

Зазначимо, через війну та економію енергоресурсів у майбутню зиму в будинках українців знизять мінімальну температуру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цього року ціна на газ може зрости майже в чотири рази, проте в "Нафтогазі" українців заспокоїли, мовляв, зростання відбудеться виключно для підприємств і населення воно не торкнеться.