Аномальная жара, грозы и "осеннее" похолодание: синоптики рассказали, чем август успеет удивить украинцев

Какой будет погода в Украине до конца августа

В Украине подходит к концу первая неделя последнего летнего месяца, который еще принесет жаркую погоду. Однако осень не будет дожидаться начала сентября, а придет в нашу страну уже в конце августа.

Как говорится в прогнозе Гисметео, в ближайшие две недели на Востоке и Юге Украины будет сохраняться жара, которую изредка будет сбивать осадками. Что касается Запада и Центра, то там погода не будет такой однозначной.

Так в западных областях в течение новой недели ожидаются серьезные температурные качели, которые принесут с собой и похолодание ниже +20 и жару выше +30. Существенные скачки столбика термометра будут наблюдаться и на следующей неделе, после которой туда придет ощутимое похолодание.

В центральных областях погода на новой неделе жарой похвастаться не сможет, но по крайней мере обойдется без серьезных температурных перепадов. Столбики термометра начнут ползти вверх уже на выходных, а жара будет держаться еще около недели.

В восточных областях жаркая погода будет сохраняться в течение последующих двух недель, а местами столбик термометра будет подниматься вплоть до +40 градусов.

В южные области похолодание придет чуть позже и будет не настолько серьезным, однако полностью избежать его не удастся.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в этом году зимой могут быть короткие периоды сильных морозов, однако в целом стоит ждать того, что температура воздуха будет держаться выше нормальных значений.