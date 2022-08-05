Синоптик успокоил украинцев: какой будет зима-2023
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Морозы возможны, но на общем периоде зимы они не скажутся
Из-за полномасштабного вторжения рф, которое началось в феврале 2022 года, украинцев ждет самая тяжелая зима в истории. Синоптики считают, что слишком холодной зимы в 2023 году не будет.
Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии для kp.ua. По словам синоптика, вероятность сильных морозов в Украине мизерна.
"Очень холодной зимы не будет. Такая вероятность для Украины мизерна. Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не скажутся", — отметил Кульбида.
Николай добавил, что об этом можно говорить с уверенностью ведь за последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса, что указывает, на уменьшение продолжительности зимнего периода. Все это из-за глобального потепления. Кульбида также отметил, что теперь не стоит больше ожидать комфортного лета.
"Средняя температура июля – августа в Украине выросла на 2,5 – 2,8 градуса. Количество суток с температурой +30 градусов и выше увеличилось вдвое", — рассказал синоптик.
Отметим, из-за войны и экономии энергоресурсов в предстоящую зиму в домах украинцев снизят минимальную температуру.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в текущем году цена на газ может вырасти чуть ли не в четыре раза, однако в "Нафтогазе" украинцев успокоили, мол, рост произойдет исключительно для предприятий и население оно не коснется.