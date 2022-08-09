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Погода в Україні восени: бабине літо і перший сніг на відстані двох тижнів

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Цьогорічна осінь сонячною не буде
Цьогорічна осінь сонячною не буде

Погрітись на осінньому сонечку цього року, за прогнозом Лоніда Горбаня, не вийде

Народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало торік у жовтні, встиг спрогнозувати погоду в Україні аж до 2030 року. Довгострокові прогнози були його коником, саме тому вони досі користуються попитом. Втім, хороших новин для любителів літнього тепла він не залишив – на цьогорічну осінь він пообіцяв ранні холоди. Причому настільки ранні, що між бабиним літом і першим снігом пройде лише два тижні.

За даними Горбаня, яке опублікувало видання "Сегодня", уже вересень з середини не можна буде назвати теплим. Ясні дні закінчаться ближче до середини місяця і далі можна буде сподіватись максимум на мінливу хмарність. Закінчиться перший місяць осені затяжними дощами.

Така погода перейде і на перші дні жовтня, після чого настане нетривале бабине літо. Горбань спрогнозував, що воно завітає всього на 10 днів – приблизно з 4 по 14 жовтня. Буде безхмарно, тепло і сухо. Майже одразу після того, як погода зміниться, почнуться нічні заморозки, а в межах двох тижнів варто очікувати уже й першого мокрого снігу.

Прогноз Леоніда Горбаня на цьогорічну осінь

У перші дні листопада сніг знову зміниться холодними осінніми дощами. Трошки сонечка можна буде побачити ближче до середини місяця. Хоча радість буде недовгою – на зміну мінливій хмарності знов прийдуть дощі. У двадцятих числах листопада погода буде нестійкою: здебільшого Горбань передбачає мінливу хмарність, яка перемежовуватиметься снігом з дощем. Втім, останні дні цьогорічної осені, за прогнозами народного синоптика, все ж будуть без опадів.

Як повідомляв "Телеграф", першого "осіннього" похолодання варто очікувати уже в серпні.

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#Погода #Осінь #Леонід Горбань