Погода в Украине осенью: бабье лето и первый снег на расстоянии двух недель

Погреться на осеннем солнышке в этом году, по прогнозу Лонида Горбаня, не получится

Народный синоптик Леонид Горбань, которого не стало в октябре прошлого года, успел спрогнозировать погоду в Украине вплоть до 2030 года. Долгосрочные прогнозы были его коньком, поэтому они до сих пор пользуются спросом. Впрочем, хороших новостей для любителей летнего тепла он не оставил – на осень этого года он пообещал ранние холода. Причем настолько ранние, что между бабьим летом и первым снегом пройдет всего две недели.

По данным Горбаня, которые опубликовало издание "Сегодня", уже сентябрь с середины нельзя будет назвать теплым. Ясные дни закончатся ближе к середине месяца и дальше можно будет надеяться максимум на переменную облачность. Кончится первый месяц осени затяжными дождями.

Такая погода перейдет и на первые дни октября, после чего наступит непродолжительное бабье лето. Горбань спрогнозировал, что оно придет всего на 10 дней – примерно с 4 по 14 октября. Будет безоблачно, тепло и сухо. Почти сразу после того, как погода изменится, начнутся ночные заморозки, а в течение двух недель следует ожидать уже первого мокрого снега.

Прогноз Леонида Горбаня на нынешнюю осень

В первые дни ноября снег снова сменится холодными осенними дождями. Немного солнышка можно будет увидеть ближе к середине месяца. Хотя радость будет недолгой – на смену переменной облачности снова придут дожди. В двадцатых числах ноября погода будет неустойчивой: в основном Горбань пердвидел переменную облачность, перемежающуюся снегом с дождем. Впрочем, последние дни осени этого года, по прогнозам народного синоптика, все же будут без осадков.

Как сообщал Телеграф, первого "осеннего" похолодания следует ожидать уже в августе.