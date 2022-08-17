Украину накроют дожди, но будут и солнечные дни: кому повезет насладиться погодой на этой неделе

Какой будет погода до конца недели

До конца недели украинцам стоит быть готовыми к дождям и грозам практически по всей территории Украины. И хоть в части областей в некоторые дни небо проясниться, однако на то, что сухая погода задержится надолго рассчитывать не стоит.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, наиболее активно дожди будут идти в восточных и центральных областях, а вот жители западной части Украины даже смогут вскоре насладиться парой солнечных дней.

В среду, 17 августа, дожди с грозами пройдут во всех областях, а температура воздуха будет колебаться от +24…+26 градусов на Западе, до +29…+31 градуса на Востоке.

Впрочем, уже в четверг дожди закончатся в северных областях, а на Западе и вовсе стоит ждать солнечного дня.

Подобная картина будет наблюдаться и в пятницу.

В субботу передышку получат жители центральных областей, а вот западные области вновь затянет грозовыми тучами.

В последний день недели дожди стоит ждать на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, в Украине начало осени обещает быть относительно теплым, а в октябре в страну даже придет "бабье лето". В целом осень 2022 года будет примерно на 1,3-1,4 градуса теплее уже привычной нормы. В то же время, во время осеннего экватора ожидаются сильные дожди.