Украину накроют дожди, но будут и солнечные дни: кому повезет насладиться погодой на этой неделе
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Какой будет погода до конца недели
До конца недели украинцам стоит быть готовыми к дождям и грозам практически по всей территории Украины. И хоть в части областей в некоторые дни небо проясниться, однако на то, что сухая погода задержится надолго рассчитывать не стоит.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, наиболее активно дожди будут идти в восточных и центральных областях, а вот жители западной части Украины даже смогут вскоре насладиться парой солнечных дней.
В среду, 17 августа, дожди с грозами пройдут во всех областях, а температура воздуха будет колебаться от +24…+26 градусов на Западе, до +29…+31 градуса на Востоке.
Впрочем, уже в четверг дожди закончатся в северных областях, а на Западе и вовсе стоит ждать солнечного дня.
Подобная картина будет наблюдаться и в пятницу.
В субботу передышку получат жители центральных областей, а вот западные области вновь затянет грозовыми тучами.
В последний день недели дожди стоит ждать на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось ранее, в Украине начало осени обещает быть относительно теплым, а в октябре в страну даже придет "бабье лето". В целом осень 2022 года будет примерно на 1,3-1,4 градуса теплее уже привычной нормы. В то же время, во время осеннего экватора ожидаются сильные дожди.