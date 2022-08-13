Жара вернется, но погода готовит неприятный сюрприз: когда в Украину придут холода

Похолодание придет еще до наступления календарной осени

Остаток августа принесет в Украину жаркую погоду, однако его завершение будет сопровождаться резким похолоданием, которое будет ощущаться особенно сильно в центральных и западных областях.

Как говорится в прогнозе Гисметео, наиболее нестабильной погода будет в западных областях, где во второй половине августа стоит ждать как резких похолоданий, так и ощутимых потеплений.

А вот начало сентября там будет холодным, а в некоторые дни столбики термометра будут опускаться ниже +15 градусов. Впрочем, ближе ко второй половине месяца там станет немного теплее.

Подобная картина будет наблюдаться и в центральных областях, куда похолодание также доберется в конце августа. Однако в целом начало сентября там ожидается чуть более теплым с температурой в районе +20 градусов.

На Востоке Украины вторая половина августа будет особо жаркой, а в некоторые дни стоит ожидать выше +35 градусов. Начало сентября там также собьет жару, однако похолодание будет более плавным.

На Юге экстремально жаркого августа ждать не стоит. Впрочем, и похолодание там не будет таким резким, как в других уголках нашей страны.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в этом году, как и в последующих, в Украине холодной зимы не будет, хотя периоды морозов все еще возможны.