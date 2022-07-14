Наслаждайтесь жарой, пока есть возможность: прогноз погоды на осень-2022

Больше всего погодными условиями удивит первый месяц осени

Хотя до осени осталось еще полтора месяца и за это время украинцы успеют насладиться теплом, синоптики уже сейчас пытаются спрогнозировать погоду на сентябрь, октябрь и ноябрь, чтобы знать, к чему готовиться.

Как передает Ukraina Today, специалисты гидрометеорологического центра уже сейчас говорят, что осень наступит внезапно и украинцам почти с начала сентября придется забыть о легкой одежде и "бабьем лете".

Прогноз погоды на сентябрь 2022

Начало сентября удивит внезапным ухудшением погодных условий. Кроме того, ожидаются мелкие, но достаточно затяжные дожди. Именно из-за них зеленые листья на деревьях очень быстро "окрасятся" в осенние цвета. А вторая часть сентября принесет с собой холодный циклон, который будет сопровождаться непредсказуемым и несвойственным для этого месяца похолоданием и заморозками в горах.

Прогноз погоды на октябрь 2022

Октябрь этого года приятно удивит после не слишком теплого сентября. Второй осенний месяц принесет тепло, ясное и почти безоблачное небо, приятные температурные показатели. Дожди синоптики прогнозируют только к концу месяца, однако именно они станут причиной значительного похолодания и сильного ветра.

Прогноз погоды на ноябрь 2022

Последний месяц осени, по данным метеорологов, будет напоминать первый месяц зимы. До 15 ноября в большинстве регионов Украины резко похолодает — ожидаются снегопады и метели. А к концу месяца холодно будет во всех областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что осенью украинцев может ожидать роста цен на продукты или даже их дефицит. Такой прогноз дали в Минагрополитики.