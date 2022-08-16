"Бабье лето" порадует не всех: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на осень

Климатологи говорят, что начало осени будет напоминать лето, но не везде

Календарная осень начнется через несколько недель, однако синоптики уже сейчас прогнозируют, что в этом году она будет более прохладной. Средняя температура воздуха составит всего 9 градусов тепла. При этом осадков будет достаточно много.

Как говорится на портале Wisemeteo, сентябрь в Украине будет дождливым и прохладным, октябрь сухим, а ноябрь относительно теплым как для последнего осеннего месяца.

Более подробный прогноз на осень 2022 года дала климатолог Светлана Бойченко. По ее словам, в сентябре начало месяца будет напоминать лето, а средняя дневная температура в этот период ожидается на уровне +27 градусов. К концу месяца градус тепла постепенно снизится, а под конец пойдут дожди.

Начало октября принесет с собой "бабье лето", которое продлится в Украине около двух недель. Но повезет с погодой в этот период далеко не всем регионам, ведь в западных областях будет не так тепло, как на остальной территории нашей страны.

А ноябрь этого года будет мокрым и прохладным. Уже в середине последнего месяца осени синоптики прогнозируют мокрый снег. Значительное похолодание украинцы почувствуют уже к концу месяца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время в некоторых регионах Украины станет ощутимо прохладнее — синоптики назвали дату.