Местами прохладно, местами дожди: какой будет погода на День независимости Украины

Палящей жары на праздник синоптики не обещают, хотя в некоторых городах все же будет очень тепло

В Украине после 23 августа могут продлить военное положение, поэтому пока неизвестно, будет ли День независимости в этом году выходным или нет. Однако день рождения страны – любимый праздник, к тому же это будет пятница, так что что-то приятное украинцы все же смогут себе запланировать на вечер.

Но какой будет погода в этот день? Сервис Wisemeteo прогнозирует, что погодные условия будут очень разными – на востоке ожидается жара, юг и север будут радоваться умеренному теплу, а на западе будет прохладно. Итак, как отпразднуют крупнейшие и важнейшие сейчас города Украины?

В Киеве на главный государственный праздник будет тепло, но не жарко и без осадков. Ожидается температурный максимум на отметке 23 градуса тепла и переменная облачность.

Во Львове День независимости будет прохладным, но без дождя. Переменная облачность и +17 – достаточно комфортно и приятно.

Харьков будет праздновать день рождения страны с жарой, но не палящей. Прогноз обещает 27 градусов тепла и безоблачное небо.

Погода в Одессе 24 августа будет максимально похожа на столичную – те же 23 градуса выше нуля и переменная облачность без дождя.

В Днепре в День независимости обещают жару. Температура достигнет отметки +28 градусов, а на небе переменная облачность.

Запорожье будет встречать праздник при 27 градусах тепла и при ясном безоблачном небе.

Николаеву в праздник обещают дожди. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, время от времени будет выглядывать солнышко.

В оккупированном Херсоне его несокрушимые жители будут праздновать при температуре +27 градусов и переменной облачности.

Как сообщал Телеграф, в ближайшие дни в Украине потеплеет, но почти по всей территории пройдут грозы.