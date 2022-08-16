"Бабине літо" порадує не всіх: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на осінь

Кліматологи кажуть, що початок осені буде нагадувати літо, але не скрізь

Календарна осінь розпочнеться через кілька тижнів, однак синоптики вже зараз прогнозують, що цього року вона буде більш прохолодною. Середня температура повітря складатиме всього 9 градусів тепла. При цьому опадів буде досить багато.

Як йдеться на порталі Wisemeteo, вересень в Україні буде дощовим і прохолодним, жовтень сухим, а листопад відносно теплим як для останнього осіннього місяця.

Більш детальний прогноз на осінь 2022 року дала кліматолог Світлана Бойченко. За її словами у вересні початок місяця нагадуватиме літо, а середня денна температура в цей період очікується на рівні +27 градусів. До кінця місяця градус тепла поступово знизиться, а під кінець підуть дощі.

Початок жовтня принесе з собою "бабине літо", яке триватиме в Україні близько двох тижнів. Але пощастить з погодою в цей період далеко не всім регіонам, адже у західних областях буде не так тепло, як на решті території нашої країни.

А листопад цього року буде мокрим та прохолодним. Вже всередині останнього місяця осені синоптики прогнозують мокрий сніг, а значне похолодання українці відчують вже під кінець місяця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчим часом у деяких регіонах України стане відчутне прохолодніше — синоптики назвали дату.