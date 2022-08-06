Осінь розпочнеться рано: українців попередили про сильні похолодання у серпні та вересні

Про теплі речі варто подбати заздалегідь

Літо підходить до свого завершення, і хоча в серпні українці ще зможуть насолодитися спекотною погодою, але різке похолодання прийде в нашу країну ще до настання календарної осені.

Згідно з прогнозом Гісметео, температура сильно впаде на початку 20-х чисел серпня і ще раз на початку вересня. При цьому початок першого місяця осені супроводжуватиметься дощами.

У західних областях протягом другого тижня серпня поступово теплітиме, а з початком третього тижня туди взагалі прийде справжня літня спека. Однак синоптики очікують, що до 22 числа відбудеться різке падіння стовпчика термометра, який до кінця місяця лише зрідка підійматиметься вище за +20 градусів. На початку вересня туди прийде ще одне похолодання, яке остаточно зіпсує погоду.

Подібна картина спостерігатиметься і в центральних областях, хоча там похолодання може бути навіть більш відчутним.

На Сході другий і третій тиждень серпня будуть особливо спекотними, а тому різке похолодання там відчуватиметься ще сильніше. Ще одне похолодання у вересні прийде туди трохи згодом, ніж в інші області.

У Південних областях похолодання буде не настільки різким, але уникнути його все ж таки не вдасться.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що цього року взимку можуть бути короткі періоди сильних морозів, проте в цілому варто чекати на те, що температура повітря триматиметься вище за нормальні значення.