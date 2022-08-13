Спека повернеться, але погода готує неприємний сюрприз: коли в Україну прийдуть холоди

Похолодання прийде ще до календарної осені

Залишок серпня принесе в Україну спекотну погоду, проте його завершення супроводжуватиметься різким похолоданням, яке відчуватиметься особливо сильно у центральних та західних областях.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, найбільш нестабільною погодою буде у західних областях, де у другій половині серпня варто чекати як різких похолодань, так і відчутних потеплінь.

А ось початок вересня там буде холодним, а деякі дні стовпчики термометра опускатимуться нижче +15 градусів. Втім, ближче до другої половини місяця там стане трохи тепліше.

Подібна картина спостерігатиметься і в центральних областях, куди похолодання також дістанеться наприкінці серпня. Проте загалом початок вересня там очікується трохи теплішим із температурою в районі +20 градусів.

На Сході України друга половина серпня буде особливо спекотною, а в деякі дні варто очікувати вище за +35 градусів. Початок вересня там також зіб’є спеку, проте похолодання буде плавнішим.

На Півдні екстремально спекотного серпня чекати не варто. Втім і похолодання там не буде таким різким, як в інших куточках нашої країни.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що цього року, як і наступних, в Україні холодної зими не буде, хоча періоди морозів все ще можливі.