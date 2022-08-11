Місцями прохолодно, місцями дощі: якою буде погода на День незалежності України

Палючої спеки на свято синоптики не обіцяють, хоча у деяких містах все ж буде дуже тепло

В Україні після 23 серпня можуть продовжити воєнний стан, тож наразі невідомо, чи буде цьогорічний День незалежності вихідним, чи ні. Однак день народження країни – улюблене свято, до того ж, це буде п’ятниця, тож щось приємне українці все ж зможуть собі запланувати на вечір.

Але якою буде погода у цей день? Сервіс Wisemeteo прогнозує, що погодні умови будуть дуже різними – на сході очікується спека, південь і північ радітимуть помірному теплу, а на заході буде прохолодно. Тож, як святкуватимуть найбільші та найважливіші зараз міста України?

У Києві на головне державне свято буде тепло, але не спекотно і без опадів. Очікується температурний максимум на позначці 23 градуси тепла та мінлива хмарність.

У Львові День незалежності буде прохолодним, але без дощу. Мінлива хмарність та +17 – досить комфортно та приємно.

Харків святкуватиме день народження країни зі спекою, але не палючою. Прогноз обіцяє 27 градусів тепла і безхмарне небо.

Погода в Одесі 24 серпня буде максимально схожою на столичну – ті ж 23 градуси вище нуля та мінлива хмарність без дощу.

В Дніпрі на День незалежності обіцяють спеку. Температура сягне позначки +27 градусів, а на небі буде мінлива хмарність.

Запоріжжя зустрічатиме свято за 28 градусів тепла та при ясному безхмарному небі.

Миколаєву на свято обіцяють дощі. Повітря прогріється до 18 градусів тепла, час від часу визиратиме сонечко.

В окупованому Херсоні його незламні мешканці святкуватимуть за температури +27 градусів та мінливої хмарності.

Як повідомляв "Телеграф", найближчими днями в Україні потеплішає, але майже по всій території пройдуть грози.