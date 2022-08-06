Осень начнется рано: украинцев предупредили о сильных похолоданиях в августе и сентябре

О теплых вещах стоит позаботиться заранее

Лето подходит к своему завершению, и хотя в августе у украинцев еще будет возможность насладиться жаркой погодой, но резкое похолодание придет в нашу страну еще до наступления календарной осени.

Согласно прогнозу Гисметео, температура сильно упадет в начале 20-х чисел августа и еще раз в начале сентября. При этом, начало первого месяца осени будет сопровождаться дождями.

В западных областях в течение второй недели августа будет постепенно теплеть, а с началом третьей недели туда и вовсе придет настоящая летняя жара. Однако синоптики ожидают, что к 22 числу произойдет резкое падение столбиков термометра, который до конца месяца лишь изредка будет подниматься выше +20 градусов. В начале сентября туда придет еще одно похолодание, которое окончательно испортит погоду.

Подобная картина будет наблюдаться и в центральных областях, хотя там похолодание может быть даже более ощутимым.

На Востоке вторая и третья неделя августа будут особо жаркими, а потому резкое похолодание там будет ощущаться еще более сильно. Еще одно похолодание в сентябре придет туда чуть позже, чем в другие области.

В Южных областях похолодание будет не настолько резким, но избежать его все же не удастся.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в этом году зимой могут быть короткие периоды сильных морозов, однако в целом стоит ждать того, что температура воздуха будет держаться выше нормальных значений.