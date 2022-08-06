Осень начнется рано: украинцев предупредили о сильных похолоданиях в августе и сентябре
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О теплых вещах стоит позаботиться заранее
Лето подходит к своему завершению, и хотя в августе у украинцев еще будет возможность насладиться жаркой погодой, но резкое похолодание придет в нашу страну еще до наступления календарной осени.
Согласно прогнозу Гисметео, температура сильно упадет в начале 20-х чисел августа и еще раз в начале сентября. При этом, начало первого месяца осени будет сопровождаться дождями.
В западных областях в течение второй недели августа будет постепенно теплеть, а с началом третьей недели туда и вовсе придет настоящая летняя жара. Однако синоптики ожидают, что к 22 числу произойдет резкое падение столбиков термометра, который до конца месяца лишь изредка будет подниматься выше +20 градусов. В начале сентября туда придет еще одно похолодание, которое окончательно испортит погоду.
Подобная картина будет наблюдаться и в центральных областях, хотя там похолодание может быть даже более ощутимым.
На Востоке вторая и третья неделя августа будут особо жаркими, а потому резкое похолодание там будет ощущаться еще более сильно. Еще одно похолодание в сентябре придет туда чуть позже, чем в другие области.
В Южных областях похолодание будет не настолько резким, но избежать его все же не удастся.
Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в этом году зимой могут быть короткие периоды сильных морозов, однако в целом стоит ждать того, что температура воздуха будет держаться выше нормальных значений.