Від +35 на початку до різкого похолодання: яку погоду приготував вересень для українців

Без дощів перший осінній місяць не обійдеться, але злив не буде

Початок осені в Україні має бути теплим та більше нагадувати літо, а от з середини вересня більшість регіонів потрапить під вплив холодного циклону, який супроводжуватиметься невластивим для цього місяця похолоданням.

Такий прогноз на вересень дали фахівці гідрометеорологічного центру на основі аналізу показників попередніх років. А більше детальний прогноз по містах доступний на сайті gismeteo.ua.

У Києві на початку вересня синоптики прогнозую дощі, але денна температура триматиметься на позначках до +30 градусів тепла. Похолодання накриє столицю з 11-го вересня і триватиме аж до кінця місяця. Температура повітря впаде до позначок +15 +17 градусів. Сильних злив на кінець першого місяця осені не прогнозується, але короткочасні дощі можливі.

У Харкові спекотними будуть перші два дні вересня — очікується до +34 тепла, а потім температурні показники підуть на спад і коливатимуться в межах +20 градусів до початку другої декади місяця. Тоді у місто прийде похолодання і стовпчики термометрів показуватимуть +13 +18 градусів. Найбільше опадів у Харкові прогнозується на 8, 12, 20 вересня.

В Одесі вересень пройде без різких перепадів температур. На початку місяця синоптики прогнозують +29 градусів, які плавно перейдуть в +25 до середини місяця, а під час періоду похолодання стовпчики термометрів покажуть +18 градусів. Період короткочасних дощів в Одесі прогнозується та 7-14 вересня, але сильних гроз та злив не буде.

У Львові перший місяць осені буде супроводжуватися дощами ледь не кожного дня. При цьому середня температура повітря в першу декаду становитиме +19 тепла, а з приходом похолодання — після 11-го вересня — стовпчики термометрів покажуть всього +13.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом синоптиків, жовтень в Україні буде сухим, а листопад відносно теплим як для останнього осіннього місяця.