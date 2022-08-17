Україну накриють дощі, але будуть і сонячні дні: кому пощастить насолодитися погодою цього тижня

Якою буде погода до кінця тижня

До кінця тижня українцям варто бути готовими до дощів та гроз практично по всій території України. І хоч у частині областей у деякі дні небо проясниться, проте на те, що суха погода затримається, надовго розраховувати не варто.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, найактивніше дощі йтимуть у східних та центральних областях, а от мешканці західної частини України навіть зможуть незабаром насолодитися парою сонячних днів.

У середу, 17 серпня, дощі з грозами пройдуть у всіх областях, а температура повітря коливатиметься від +24...+26 градусів на Заході, до +29...+31 градуси на Сході.

Втім, уже в четвер дощі закінчаться у північних областях, а на Заході взагалі варто чекати сонячного дня.

Подібна картина спостерігатиметься й у п’ятницю.

У суботу перепочинок отримають жителі центральних областей, а ось західні області знову затягне грозовими хмарами.

В останній день тижня на дощ варто чекати на всій території України, крім Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося раніше, в Україні початок осені обіцяє бути відносно теплим, а в жовтні до країни навіть прийде "бабине літо". Загалом осінь 2022 року буде приблизно на 1,3-1,4 градуса тепліше за звичну норму. Водночас під час осіннього екватора очікуються сильні дощі.