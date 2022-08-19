"Африка" на Заході та "вторгнення" дощів на Сході: якою буде погода на Спаса

Погодний фронт розділить Україну на дві частини

Відповідно до прогнозів синоптиків, цього тижня українцям слід бути готовими як до сонячних днів, так і дощів з грозами. Яскравим прикладом цього стане п’ятниця, 19 серпня.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Заході та в Центрі України температура коливатиметься в межах від +14 до +18 градусів уночі та від +26 до +35 вдень. Найспекотніше буде на Закарпатті, де температурний стовпчик злетить до +35 градусів. У той самий час Сході слід чекати " вторгнення " дощів із боку рф. Дощі з грозами пройдуть практично у всіх східних областях, хоча температура залишатиметься порівняно високою.

Вдень на мешканців східних областей чекають "літні" +25...+30 градусів, вночі температура опуститься до +14...+18. Важливою особливістю погоди на Сході стане те, що дощі, на думку синоптика Наталії Діденко, матимуть короткочасний характер.

Погода 19 серпня

Приблизно така сама погода залишатиметься і наступного дня, 20 серпня – Захід та Центр залишатимуться радісними та сонячними, а Схід залишиться у владі дощів. При цьому в "зону дощу" перемістяться ще деякі північні області.

зазначених регіонах температура коливатиметься в межах від +14 до +18 градусів вночі та від +26 до +32 вдень (знову відзначиться Закарпаття"), на Сході – від +16 до +20 градусів вночі та від +26 до +30 вдень.

Погода 20 серпня

Водночас у любителів походу на природу та роботи на дачі ще є в запасі чимало теплих днів, адже літо "триватиме" ще й у першій половині вересня – два тижні будуть теплими, але вже з середини місяця в Україну заглянути дощі та температура знизиться.