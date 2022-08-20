"Заплакана" субота та сонячна неділя: яка погода очікує українців на вихідних

Жителям деяких областей доведеться провести вихідні будинки

У суботу, 20 серпня, в Україні продовжиться вплив дощової маси, яка "вторглася" зі сходу, тож у багатьох регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.

При цьому у деяких областях прогнозуються град та шквальний вітер, попередили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, на Лівобережжі та в Криму, вдень місцями і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому вдень у південних та південно-східних областях, а також в окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Погода у суботу, 20 серпня

Температура повітря вночі становитиме +14+19 градусів, а вдень +23+28. При цьому у південних та східних областях температура повітря підніметься до +26+31, а на Закарпатті варто очікувати спеку до +35 градусів. При цьому в Карпатах температура повітря коливатиметься в межах +20+25.

Ще один момент, який слід враховувати: у суботу, 20 серпня, на Лівобережжі, Черкаській та Кіровоградській областях грози, вдень у південних та південно-східних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Рівень небезпеки жовтий.

Попередження про небезпеку в деяких регіонах

Але вже наступного дня, 21 серпня, погода в більшості регіонів помітно покращає, оскільки дощі з грозами рушать далі на схід. На решті території буде хмарно із проясненнями.

На заході вночі буде від 13 до 16 градусів тепла, вдень – від 23 (південно-західні області) до 29 (північно-західні області + Закарпаття).

На півночі, в центрі та на півдні у нічний час доби очікується від +14 до +19 тепла, а вдень – від 26 до 29 градусів з позначкою "плюс". На сході буде +16+19 вночі та +27+30 вдень.

Погода в неділю, 21 серпня

Нагадаємо, що на День незалежності погода порадує більшість українців сонцем та теплом. Винятком будуть лише Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.