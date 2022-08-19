Погода готує приємний сюрприз: коли в Україні закінчаться дощі

Наступного тижня очікується хороша погода на більшій частині території України

В Україні в суботу очікуються опади на більшій частині території країни, проте синоптики прогнозують, що вже з неділі погода покращає.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у суботу, 20 серпня, дощі з грозами ще йтимуть у східних, центральних та південних областях, хоча на Заході зберігатиметься суха погода.

Вдень стовпчик термометра показуватиме в середньому +25…+27 градусів, хоча у деяких областях буде тепліше.

У неділю на Сході ще місцями спостерігатимуться дощі, проте вже до понеділка вони закінчаться і там. Втім, вони знову повернуться до деяких західних областей.

23 серпня на більшій частині території України зберігатиметься суха та сонячна погода, а стовпчики термометра піднімуться до позначок +30…+32 градуси.

На День незалежності погода порадує більшість українців сонцем та теплом. Винятком будуть лише Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Як повідомлялося раніше, початок осені в Україні має бути теплим і більше нагадувати літо, а ось із середини вересня більшість регіонів потрапить під вплив холодного циклону, що супроводжується невластивим для цього місяця похолоданням.