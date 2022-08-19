Погода готовит приятный сюрприз: когда в Украине закончатся дожди
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На следующей неделе ожидается хорошая погода на большей части территории Украины
В Украине в субботу ожидаются осадки на большей части территории страны, однако синоптики прогнозируют, что уже с воскресенья погода улучшится.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в субботу, 20 августа, дожди с грозами еще будут идти в восточных, центральных и южных областях, хотя на Западе будет сохраняться сухая погода.
Днем столбик термометра будет показывать в среднем +25…+27 градусов, хотя в некоторых областях будет теплее.
В воскресенье на Востоке еще будут местами наблюдаться дожди, однако уже к понедельнику они закончатся и там. Впрочем, они вновь вернутся в некоторые западные области.
23 августа на большей части территории Украины будет сохраняться сухая и солнечная погода, а столбики термометра поднимутся до отметок в +30…+32 градуса.
На День независимости погода порадует большинство украинцев солнцем и теплом. Исключением будут лишь Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Как сообщалось ранее, начало осени в Украине должно быть теплым и больше напоминать лето, а вот с середины сентября большинство регионов попадет под влияние холодного циклона, сопровождающегося несвойственным для этого месяца похолоданием.