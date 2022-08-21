Літо продовжується, але осінь не за горами: що чекати українцям від погоди наприкінці тижня
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Неділя подарує суху погоду, але у деяких регіонах пройдуть дощі
Відповідно до прогнозів синоптиків, у неділю, 21 серпня, в Україні встановиться справжня літня погода.
З такими твердженнями погоджується і відомий метеоролог Наталія Діденко.
Максимальна денна температура повітря, за її інформацією, складатиме +24+29 градусів.
На Волині, Тернопільській, Сумській, Чернігівській місцями +21+24, свіже.
У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27+32 градуси.
Дощі можливі у Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, десь у центральних областях можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму.
"На решті території — сухо та сонячно", — пише синоптик.
В Українському гідрометцентрі поділяють прогноз Наталі.
Приблизно такою ж залишатиметься погода і в перший день нового тижня, але при цьому на Закарпатті та на Прикарпатті з’являться грозові хмари та підуть дощі – адже справа потихеньку наближається до осені!
Нагадаємо, що наступного тижня на більшій частині території України очікується хороша погода, адже літо продовжується!