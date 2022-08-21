Літо продовжується, але осінь не за горами: що чекати українцям від погоди наприкінці тижня

Неділя подарує суху погоду, але у деяких регіонах пройдуть дощі

Відповідно до прогнозів синоптиків, у неділю, 21 серпня, в Україні встановиться справжня літня погода.

З такими твердженнями погоджується і відомий метеоролог Наталія Діденко.

Максимальна денна температура повітря, за її інформацією, складатиме +24+29 градусів.

На Волині, Тернопільській, Сумській, Чернігівській місцями +21+24, свіже.

У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27+32 градуси.

Дощі можливі у Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, десь у центральних областях можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму.

"На решті території — сухо та сонячно", — пише синоптик.

В Українському гідрометцентрі поділяють прогноз Наталі.

Погода в неділю, 21 серпня

Приблизно такою ж залишатиметься погода і в перший день нового тижня, але при цьому на Закарпатті та на Прикарпатті з’являться грозові хмари та підуть дощі – адже справа потихеньку наближається до осені!

Погода в понеділок, 22 серпня

Нагадаємо, що наступного тижня на більшій частині території України очікується хороша погода, адже літо продовжується!