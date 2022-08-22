День прапора та День Незалежності пройдуть без дощів: синоптики порадували українців прогнозом погоди на свята

Найближчими днями в Україні будуть теплі, без штормових попереджень та інших погодних "потрясінь"

Літо відчуває, що скоро закінчиться, і тому вирішило "на прощання" запам’ятатися українцям, потішивши теплом та ясними сонячними днями.

У результаті на цьому тижні на українців чекає спека в більшості областей, вважає синоптик Наталія Діденко.

Так, сьогодні, 22 серпня, в Україні суттєві дощі малоймовірні, хіба що у Карпатах та вночі у центральних областях пройдуть невеликі, з грозами.

У Києві 22 серпня – без опадів. Максимальна температура повітря складатиме +28+30 градусів.

Погода в понеділок, 22 серпня

На День Прапора, 23 серпня, опадів не очікується, окрім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Спека на сході України, "зачепить" Дніпропетровську та Запорізьку області. У найспекотнішому регіоні температура повітря вдень коливатиметься в межах +31…+34 вдень та +18…+21 вночі. У Дніпропетровській та Запорізькій областях буде трохи холодніше — +30…+32 вдень та +17…+20 — уночі. На решті території температура повітря коливатиметься в межах +26…+31 вдень та +13…+17 вночі.

Погода у вівторок, 23 серпня

На найголовніше ж свято країни, День Незалежності 24 серпня, дощі з грозами так і не залишать західну частину України. При цьому зниження температури повітря буде незначним. На решті території сонячно, без опадів. Температурний режим залишиться у тому ж діапазоні. Погода ніби має в своєму розпорядженні українців до святкування 31-ї річниці народження країни.

"У День Незалежності температура повітря в більшості областей становитиме +28+33 градуси, на сході та півдні подекуди до +32+35 градусів. Увечері грозові дощі пройдуть на Закарпатті та в Карпатах ", — пише Наталя Діденко вона в соціальній мережі.

Погода на День Незалежності, 24 серпня

Але вже ближче до кінця серпня, як заявив в інтерв’ю нашому виданню синоптик Ігор Кібальчич,атмосферний тиск суттєво підвищиться, ймовірність та розподіл опадів територією України помітно зменшиться. Це призведе до підвищення середньодобових температур повітря. У денний час також спостерігатиметься зростання температури повітря до +30…+35 градусів.