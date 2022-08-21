Без аномальної спеки, але з негодою: синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця літа

Кінець серпня обіцяє в Україні опади

В Україні, де багатьма регіонами прокотилася хвиля гроз, погода до кінця літа обіцяє бути досить вологою. Окрім дощів очікуються грози, град та шквалисті пориви вітру. Водночас обійдеться без аномальної спеки.

Такий прогноз на решту серпня озвучив у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у середині та в другій половині серпня синоптичні процеси над східною Європою та Україною зокрема характеризуватимуться переважанням південно-східних і східних повітряних потоків.

Синоптик пояснив, що взаємодія між малорухливою та великою зоною високого тиску (антициклоном) над Волго-Вятськими районами та Південним Уралом, а також областю зниженого атмосферного тиску над Азово-Чорноморським регіоном, Балканами й Кавказом призведе до того, що на територію України буде поширюватися повітря субтропічного походження із Середньоазіатських районів. У разі проходження такого сухого континентального повітря над морською поверхнею, воно зазнаватиме певної трансформації зі зміною деяких властивостей.

"Найбільш явно такі зміни виявлятимуться у збільшенні вмісту вологи та нестійкості. З цієї причини, найближчими днями практично по всій території країни очікується дощова та хмарна погода. Місцями опади супроводжуватимуться грозами, випаданням граду й шквалистим посиленням вітру до 15-20 м/с. За рахунок нестійкого характеру погоди, температурне тло в більшості областей очікується в межах кліматичної норми, місцями вище за норму на 2-4 градуси", — розповів Кібальчич.

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Він додав, що ближче до кінця серпня атмосферний тиск суттєво підвищиться, ймовірність та розподіл опадів територією України помітно зменшиться. При відносному збереженні східних потоків повітряна маса стане більш сухою і з меншою кількістю хмарності.

"Це призведе до деякого підвищення середньодобових температур повітря. У денний час також спостерігатиметься зростання температури повітря до +30...+35 градусів, але про рекордну або аномальну спеку поки мови не йде і подібних передумов не намічається, з урахуванням свіжих прогностичних даних", — йдеться у прогнозі.

За словами синоптика, у більшості областей України зволоження ґрунту є достатнім, місцями навіть надмірним. Лише в окремих районах півдня України зберігається значний дефіцит опадів і ґрунтова посуха. З огляду на очікувані синоптичні та погодні умови, ситуація з урожайністю більшості сільськогосподарських культур вимальовується сприятливою (якщо сюди ще додати і той факт, що попередні літні місяці також не були скупі на атмосферні опади).

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку погоду очікувати українцям на початку осені. Синоптики дали прогноз на вересень.