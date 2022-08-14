Довге "бабине літо" та перші морози: якою буде осінь в Україні

Чого чекати від осені 2022 року

В Україні початок осені обіцяє бути відносно теплим, а в жовтні до країни навіть прийде "бабине літо". Однак у листопаді українці побачать перші "мінуси".

Як розповіла кліматолог Світлана Бойченко у коментарі kp.ua, початок вересня в Україні може бути по-справжньому літнім, із середньою температурою на рівні +26…+27 градусів.

Однак з другої половини температура повітря почне знижуватися, а небо затягне дощовими хмарами.

Дощовим буде і жовтень, хоча у першій його половині варто чекати "бабине літо", яке може затягтися на пару тижнів. При цьому вдень можна буде побачити до +18 градусів.

Закінчення жовтня принесе похолодання до +7 градусів, хоча воно буде нерівномірним. Так на Заході та Півночі буде холодніше, а на Півдні — тепліше.

Листопад буде холодним і вологим, а до середини місяця можна буде побачити й перший сніг. Однак через те, що плюсова температура зберігатиметься в більшості областей, то він надовго не затримається. Перші "мінуси" ж можна буде побачити наприкінці листопада.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що цього року, як і наступних, в Україні холодної зими не буде, хоча періоди морозів все ще можливі.