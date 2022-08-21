Без аномальной жары, но с ненастьем: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета

Конец августа обещает в Украине осадки

В Украине, где по многим регионам прокатилась волна гроз, погода до конца лета обещает быть довольно влажной. Помимо дождей ожидаются грозы, град и шквалистые порывы ветра. Вместе с тем, обойдется без аномальной жары.

Такой прогноз на остаток августа озвучил в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в середине и во второй половине августа синоптические процессы над восточной Европой и Украиной в частности будут характеризоваться преобладанием юго-восточных и восточных воздушных потоков.

Синоптик пояснил, что взаимодействие между малоподвижной и обширной зоной высоко давления (антициклоном) над Волго-Вятскими районами и Южным Уралом, а также областью пониженного атмосферного давления над Азово-Черноморским регионом, Балканами и Кавказом приведёт к тому, что на территорию Украины будет распространяться воздух субтропического происхождения из Среднеазиатских районов. В случае прохождения такого сухого континентального воздуха над морской поверхностью, он будет претерпевать определённую долю трансформации со сменой некоторых свойств.

"Наиболее явно такие изменения будут выражаться в увеличении влагосодержания и неустойчивости. По этой причине, в ближайшие дни практически по всей территории страны ожидается дождливая и облачная погода. Местами осадки будут сопровождаться грозами, выпадением града и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. За счёт неустойчивого характера погоды, температурный фон в большинстве областей ожидается в пределах климатической нормы, местами выше нормы на 2-4 градуса", — рассказал Кибальчич.

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Он добавил, что ближе к концу августа атмосферное давление существенно повысится, вероятность и распределение осадков по территории Украины заметно уменьшится. При относительном сохранении восточных потоков, воздушная масса станет более сухой и с меньшим количеством облачности.

"Это приведёт к некоторому повышению среднесуточных температур воздуха. В дневное время также будет наблюдаться рост температуры воздуха до +30…+35 градусов, но речи о рекордной или аномальной жаре пока не идёт и подобных предпосылок не намечается, с учётом свежих прогностических данных", — говорится в прогнозе.

По словам синоптика, в большинстве областей Украины увлажнение почвы является достаточным, местами даже чрезмерным. Только в отдельных районах юга Украины сохраняется значительный дефицит осадков и почвенная засуха. С учётом ожидаемых синоптических и погодных условий, ситуация с урожайностью большинства сельскохозяйственных культур вырисовывается благоприятной (если сюда ещё добавить и тот факт, что предыдущие летние месяцы также не были скупы на атмосферные осадки).

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду ожидать украинцам в начале осени. Синоптики дали прогноз на сентябрь.