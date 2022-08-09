Грозы возвращаются: чего ждать от погоды в Украине до конца недели

Сухой погоды придется еще подождать

В Украине до конца недели дожди с грозами пройдут по всей территории страны, но в некоторых уголках стоит ждать по-настоящему летней жары.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, относительно прохладная погода будет сохраняться в западных и центральных областях, где дожди и грозы не будут заканчиваться до конца недели.

Так в среду осадки собьют температуру в западных областях до +20…+22 градусов, а местами и еще ниже. В противовес этому в восточных и южных областях столбик термометра может подниматься вплоть до +35 градусов.

В четверг, 11 августа, на Востоке слегка похолодает, а дожди и грозы пройдут по всей территории Украины. Похожая картина будет наблюдаться и в пятницу.

Выходные тоже не порадуют сухой погодой. Осадков не ожидается лишь в северных и некоторых восточных областях. Впрочем, стоит отметить, что к выходным на Западе, даже вопреки грозам, немного потеплеет, а столбики термометра поднимутся к отметкам в +25…+27 градусов.

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Напомним, народный синоптик Владимир Деркач специально для "Телеграфа" давал прогноз на август. По его словам, вторая половина месяца сначала будет радовать умеренным теплом и комфортной погодой, однако затем в страну придут интенсивные дожди. Впрочем, завершение августа будет относительно сухим и теплым.

В свою очередь климатолог Светлана Бойченко заявляла, что осень в Украине тоже будет весьма теплой, а в октябре жители нашей страны смогут насладиться "бабьим летом".