Длинное "бабье лето" и первые морозы: какой будет осень в Украине

Чего ждать от осени в 2022 году

В Украине начало осени обещает быть относительно теплым, а в октябре в страну даже придет "бабье лето". Однако в ноябре украинцы увидят первые "минуса".

Как рассказала климатолог Светлана Бойченко в комментарии kp.ua, начало сентября в Украине может быть по-настоящему летним, со средней температурой на уровне +26…+27 градусов.

Однако со второй половины температура воздуха начнет снижаться, а небо затянет дождевыми тучами.

Дождливым будет и октябрь, хотя в первой его половине стоит ждать "бабье лето", которое может затянуться на пару недель. При этом днем вполне можно будет увидеть до +18 градусов.

Окончание октября принесет похолодание вплоть до +7 градусов, хотя оно будет неравномерным. Так на Западе и Севере будет холоднее, а на Юге — теплее.

Ноябрь же будет холодным и влажным, а к средине месяца можно будет увидеть и первый снег. Однако из-за того, что плюсовая температура будет сохраняться в большинстве областей, то он надолго не задержится. Первые "минуса" же можно будет увидеть в конце ноября.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в этом году, как и в последующих, в Украине холодной зимы не будет, хотя периоды морозов все еще возможны.