Грози повертаються: чого чекати від погоди в Україні до кінця тижня

Сухої погоди доведеться ще почекати

В Україні до кінця тижня дощі з грозами пройдуть по всій території країни, але в деяких куточках варто чекати по-справжньому літню спеку.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, відносно прохолодна погода зберігатиметься у західних та центральних областях, де дощі та грози не закінчуватимуться до кінця тижня.

Так у середу опади зіб’ють температуру в західних областях до +20…+22 градусів, а подекуди ще нижче. На противагу цьому у східних та південних областях стовпчик термометра може підійматися аж до +35 градусів.

У четвер, 11 серпня, на Сході трохи похолодає, а дощі та грози пройдуть по всій території України. Схожа картина спостерігатиметься й у п’ятницю.

Вихідні теж не потішать сухою погодою. Опадів не очікується лише у північних та деяких східних областях. Втім, варто зазначити, що до вихідних на Заході, навіть усупереч грозам, трохи потеплішає, а стовпчики термометра піднімуться до позначок +25…+27 градусів.

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Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач спеціально для "Телеграфа" давав прогноз на серпень. За його словами, друга половина місяця спочатку радуватиме помірним теплом та комфортною погодою, проте потім до країни прийдуть інтенсивні дощі. Втім, завершення серпня буде відносно сухим та теплим.

Своєю чергою, кліматолог Світлана Бойченко заявляла, що осінь в Україні теж буде дуже теплою, а в жовтні жителі нашої країни зможуть насолодитися "бабиним літом".