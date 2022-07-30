День Флага и Независимости-2022: будут ли у украинцев дополнительные выходные, календарь праздников
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У жителей Украины в последнем летнем месяце будет 8 выходных и 23 рабочих дня
В августе 2022 года украинцы отмечают сразу несколько важных государственных праздников, в частности День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Учитывая, что в стране продолжается военное положение, вряд ли люди получат дополнительные праздничные выходные.
"Телеграф" рассказывает, какие праздники отмечают украинцы, а также сколько рабочих и выходных дней будет в августе этого года.
Выходные в августе-2022
Так как дополнительных выходных дней в честь государственных праздников в августе не будет, украинцы будут отдыхать в субботы и воскресенья. В последнем летнем месяце их будет 8. Общее количество рабочих дней в июле 23.
Выходные в Украине в июле-2022: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Никаких сокращенных рабочих дней из-за праздников тоже не будет — норма трудовых часов остается прежней.
Праздники в августе-2022
1 августа – День инкассатора
2 августа – День аэромобильных войск
7 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины
12 августа – Международный День молодежи
14 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины, Медовый Спас
15 августа – День археолога
19 августа – День пчеловода, Яблочный Спас
21 августа — Курбан-байрам
23 августа – День Государственного Флага Украины
24 августа – День Независимости Украины
27 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика
28 августа – День шахтера
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