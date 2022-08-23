З Днем Прапора України 2022! Найкращі листівки та картинки до свята

23 серпня українці відзначають одне з головних державних свят країни

У вівторок, 23 серпня, за день до Дня незалежності України українці святкують День Державного прапора країни. Це одне з найважливіших офіційних свят нашої держави.

Через війну з росією 2022 року кожне державне свято зараз відчувається зовсім по-іншому — вони викликають велику гордість і водночас хвилювання. "Телеграф" розповідає про історію Дня Державного прапора України, а також публікує добірку барвистих, патріотичних листівок та картинок до свята, якими наші читачі можуть привітати своїх близьких та знайомих в цей день.

День Прапора України-2022: історія свята

День Державного прапора України щороку святкують 23 серпня. Це свято започаткував своїм указом "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року президент України Леонід Кучма.

Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора датується 22 березня 1918 року, коли ЦР ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів – прапора УНР. Символами України є безхмарне небо, як символ світу – синій колір, і стиглі пшеничні ниви, як символ достатку – жовтий колір.

Привітання з Днем Прапора України-2022: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.