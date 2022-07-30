День Прапора та Незалежності-2022: чи будуть в українців додаткові вихідні, календар свят
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У мешканців України в останньому літньому місяці буде 8 вихідних та 23 робочих дні
У серпні 2022 року українці відзначають одразу кілька важливих державних свят, зокрема День Державного Прапора України та День Незалежності України. Враховуючи, що в країні продовжується воєнний стан, навряд чи люди отримають додаткові святкові вихідні.
"Телеграф" розповідає, які свята відзначають українці, а також скільки робочих та вихідних днів буде у серпні цього року.
Вихідні у серпні-2022
Оскільки додаткових вихідних днів на честь державних свят у серпні не буде, українці відпочиватимуть у суботи та неділі. В останньому літньому місяці їх буде 8. Загальна кількість робочих днів у липні 23.
Вихідні в Україні у липні-2022: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Жодних скорочених робочих днів через свята теж не буде — норма трудових годин залишається незмінною.
Свята у серпні-2022
1 серпня – День інкасатора
2 серпня – День аеромобільних військ
7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України
8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України
12 серпня – Міжнародний День молоді
14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Медовий Спас
15 серпня – День археолога
19 серпня – День бджоляра, Яблучний Спас
21 серпня — Курбан-байрам
23 серпня – День Державного Прапора України
24 серпня – День Незалежності України
27 серпня – День авіації України, День далекобійника
28 серпня – День шахтаря
Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.