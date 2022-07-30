День Прапора та Незалежності-2022: чи будуть в українців додаткові вихідні, календар свят

У мешканців України в останньому літньому місяці буде 8 вихідних та 23 робочих дні

У серпні 2022 року українці відзначають одразу кілька важливих державних свят, зокрема День Державного Прапора України та День Незалежності України. Враховуючи, що в країні продовжується воєнний стан, навряд чи люди отримають додаткові святкові вихідні.

"Телеграф" розповідає, які свята відзначають українці, а також скільки робочих та вихідних днів буде у серпні цього року.

Вихідні у серпні-2022

Оскільки додаткових вихідних днів на честь державних свят у серпні не буде, українці відпочиватимуть у суботи та неділі. В останньому літньому місяці їх буде 8. Загальна кількість робочих днів у липні 23.

Вихідні в Україні у липні-2022: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Жодних скорочених робочих днів через свята теж не буде — норма трудових годин залишається незмінною.

Календар свят та вихідних у серпні 2022 року

Свята у серпні-2022

1 серпня – День інкасатора

2 серпня – День аеромобільних військ

7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України

12 серпня – Міжнародний День молоді

14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Медовий Спас

15 серпня – День археолога

19 серпня – День бджоляра, Яблучний Спас

21 серпня — Курбан-байрам

23 серпня – День Державного Прапора України

24 серпня – День Незалежності України

27 серпня – День авіації України, День далекобійника

28 серпня – День шахтаря

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.