Чемпіонат України стартував: перша сенсація та великий скандал (відео)

Українська прем’єр-ліга (УПЛ) сезону 2022/23 офіційно стартувала

У вівторок, 23 серпня, у День Державного прапора України матчем "Шахтар" — "Металіст-1925" стартував ЧУ з футболу.

Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" та завершився сенсацією з рахунком 0:0. Про це повідомляє офіційний сайт "Гірників".

Чинні чемпіони України практично без легіонерів не зуміли забити харків’янам. Перед початком поєдинку гравці вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв війни в Україні, а перший символічний удар по м’ячу завдав уболівальник "Шахтаря" – військовослужбовець Збройних сил України. Додамо, що гру транслював телеканал Setanta Sports.

Відеоогляд матчу "Шахтар" — "Металіст-1925"

Повне відео матчу "Шахтар" — "Металіст-1925"

У другому поєдинку ігрового дня "Зоря" — "Ворскла" луганчани не допустили знімальну групу Setanta Sports, через що вибухнув великий скандал. УПЛ уже відреагувала на це. Долю луганського клубу вирішуватимуть в Українській асоціації футболу (УАФ). Додамо, що матч транслювався на "2+2" та Football Hub.

"Знімальна група офіційного мовника не була допущена до матчу.

У зв’язку з недопущенням "Зорею" знімальної групи на позиції для зйомки матчу "Зоря" — "Ворскла", пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була змушена залишити стадіон "Авангард", на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", — повідомили в УПЛ.

До речі, в матчі "Зоря" — "Ворскла" був забитий перший гол у новому сезоні українського футболу. Його автором став півзахисник "Зорі" Єгор Назаріна.

Нагадаємо, і "Зоря", і "Ворскла" не зуміли подолати кваліфікацію у Лізі конференцій. Полтавський клуб програв шведському АІКу, а луганці не зуміли пройти румунську "Університатю". У єврокубках від України виступлять "Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1". До речі, "Динамо" 23 серпня зіграє гру-відповідь раунду плей-офф ЛЧ проти "Бенфіки". У першому поєдинку кияни поступилися з рахунком 0:2.