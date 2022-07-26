АІК — "Ворскла": онлайн-трансляція матчу (відео)

Полтавці змагаються за путівку до наступного раунду єврокубку

У середу, 27 липня, полтавська "Ворскла", яка в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій обіграла АІК (3:2), зіграє гру-відповідь у Швеції.

Пряма відеотрансляція матчу доступна на YouTube-каналі Espreso.TV, початок поєдинку — о 20:00 за київським часом. До наступного раунду вийде краща команда за сумою двох матчів.

Онлайн-трансляція матчу АІК — "Ворскла":

АІК та "Ворскла" як і в першому матчі зустрінуться у Швеції. Це пов’язано із війною в Україні. Гра відбудеться у передмісті Стокгольма, Сальні, на "Френдс Арена". Полтавці, забивши на один гол більше у першій грі, все одно є аутсайдерами протистояння. На думку букмекерів, саме шведи проб’ються до наступного раунду ЛК. До речі, у 3-відбірковому раунді АІК або "Ворскла" зіграють із переможцем пари "Валмієра" (Латвія)/"Шкендія" (Північна Македонія). Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Додамо, що паралельно цьому матчу київське "Динамо" зіграє гру-відповідь у відборі Ліги чемпіонів проти "Фенербахче". Цей поєдинок буде показаний в Україні безкоштовно.