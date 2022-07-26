АИК - "Ворскла": онлайн-трансляция матча (видео)

Полтавчане сражаются за путевку в следующий раунд еврокубка

В среду, 27 июля, полтавская "Ворскла", которая в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций обыграла АИК (3:2), сыграет ответную игру в Швеции.

Прямая видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Espreso.TV, начало поединка — в 20:00 по киевскому времени. В следующий раунд выйдет лучшая команда по сумме двух матчей.

Онлайн-трансляция матча АИК — "Ворскла":

АИК и "Ворскла" как и в первом матче встретятся в Швеции. Это связано с войной в Украине. Игра состоится в пригороде Стокгольма, Сальне, на "Френдс Арена". Полтавчане, забив на один гол больше в первой игре, все равно являются аутсайдерами противостояния. По мнению букмекеров, именно шведы пробьются в следующий раунд ЛК. К слову, в 3-отборочном раунде АИК или "Ворскла" сыграют с победителем пары "Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Северная Македония). Проигравший вылетит из еврокубков.

Добавим, что параллельно этому матчу киевское "Динамо" сыграет ответную игру в отборе Лиги чемпионов против "Фенербахче". Этот поединок будет показан в Украине бесплатно.