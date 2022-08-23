Вернидуб едва сдержался, чтобы не "навалять" судье: момент попал на видео

День скандалов в УПЛ

Во вторник, 23 августа главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб, который с первых дней полномасштабного вторжения рф вступил в ряды ВСУ, получил красную карточку в матче против "Колоса".

Украинский специалист получил вторую желтую карточку из-за своих эмоций на "бровке". Соответствующий момент попал в трансляцию поединка на канале Setanta Sports УПЛ.

На 81-й минуте встречи Юрий выразил свое недовольство из-за момента, в котором на газоне оказался центральный защитник его команды Иван Зотько. Один из помощников главного арбитра Юрия Иванова пожаловался на поведение Вернидуба, после чего рефери подбежал к специалисту и "наградил" того второй желтой карточкой. Наставник "Кривбасса" тут же замахнулся рукой на бокового арбитра встречи.

Добавим, что желтую карточку получил еще один представитель "Кривбасса", который выругался на рефери за решение по Вернидубу. Матч "Колос" — "Кривбасс" завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Напомним, чемпионат Украины по футболу стартовал матчем "Шахтер" — "Металлист-1925" (0:0). Кроме того, скандал произошел в игре 1-го тура "Заря" — "Ворскла" после того, как луганский коллектив отказался допускать официального транслятора УПЛ к съемке поединка.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Бенфике" (0:2) в первом матче раунда плей-офф ЛЧ.