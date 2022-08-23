Вернидуб ледве стримався, щоб не "наваляти" судді: момент потрапив на відео

День скандалів в УПЛ

У вівторок, 23 серпня головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб, який з перших днів повномасштабного вторгнення рф вступив до лав ЗСУ, отримав червону картку в матчі проти "Колоса".

Український фахівець отримав другу жовту картку через свої емоції на "бровці". Відповідний момент потрапив у трансляцію поєдинку на каналі Setanta Sports УПЛ.

На 81-й хвилині зустрічі Юрій висловив своє невдоволення через момент, коли на газоні опинився центральний захисник його команди Іван Зотько. Один із помічників головного арбітра Юрія Іванова поскаржився на поведінку Вернидуба, після чого рефері підбіг до фахівця та "нагородив" того другою жовтою карткою. Наставник "Кривбасу" відразу замахнувся рукою на бокового арбітра зустрічі.

Додамо, що жовту картку отримав ще один представник "Кривбасу", який вилаявся на рефері за рішення щодо Вернидуба. Матч "Колос" — "Кривбас" завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Нагадаємо, чемпіонат України з футболу стартував матчем "Шахтар" — "Металіст-1925" (0:0). Крім того, скандал стався у грі 1-го туру "Зоря" — "Ворскла" після того, як луганський колектив відмовився допускати офіційного транслятора УПЛ до роботи на поєдинку.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Бенфіці" (0:2) у першому матчі раунду плей-офф ЛЧ.