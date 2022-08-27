Український футболіст забив феноменальний гол із нульового кута (відео)

Гол-красень виявився переможним

У суботу, 27 серпня, ФК "Львів" у рамках матчу 2-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 приймав "Зорю". Поєдинок завершився перемогою гостей із рахунком 2:3.

Переможний гол записав на свій рахунок 19-річний нападник луганчан Даніель Алефіренко, передає Setanta Sports на своєму telegram-каналі. Таким чином, "Зоря" виграла два матчі поспіль та очолила чемпіонат України.

У поєдинку, який проходив на львівській арені "Скіф", гості вийшли вперед зусиллями Романа Вантуха, потім "Львів" вийшов уперед після ударів Віталія Бойка та Назарія Ніча. Паритет відновив захисник "Зорі" Дмитро Мішньов. А на 5-й додатковій хвилині другого тайму Алефіренко неймовірним ударом з гострого кута влучив у ворота Ільющенкова, який не зумів прикрити ближню штангу.

Відео гола Алефіренко

Відеоогляд матчу "Львів" — "Зоря":

Додамо, що "Львів" пропускав перший тур і зараз перебуває на дні турнірної таблиці УПЛ із 0 очок.

Нагадаємо, чемпіонат України з футболу стартував із сенсаційного результату у Києві, де "Шахтар" не зумів ні забити, ні обіграти "Металіст-1925" (0:0). Крім того, перший тур запам’ятався дивною реакцією наставника "Кривбасу" Юрія Вернідуба, який кулаком замахнувся на суддю.