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Український футболіст забив феноменальний гол із нульового кута (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Даніель Алефіренко забиває переможний гол Новина оновлена 27 серпня 2022, 16:15
Даніель Алефіренко забиває переможний гол

Гол-красень виявився переможним

У суботу, 27 серпня, ФК "Львів" у рамках матчу 2-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 приймав "Зорю". Поєдинок завершився перемогою гостей із рахунком 2:3.

Переможний гол записав на свій рахунок 19-річний нападник луганчан Даніель Алефіренко, передає Setanta Sports на своєму telegram-каналі. Таким чином, "Зоря" виграла два матчі поспіль та очолила чемпіонат України.

У поєдинку, який проходив на львівській арені "Скіф", гості вийшли вперед зусиллями Романа Вантуха, потім "Львів" вийшов уперед після ударів Віталія Бойка та Назарія Ніча. Паритет відновив захисник "Зорі" Дмитро Мішньов. А на 5-й додатковій хвилині другого тайму Алефіренко неймовірним ударом з гострого кута влучив у ворота Ільющенкова, який не зумів прикрити ближню штангу.

Відео гола Алефіренко

Відеоогляд матчу "Львів" — "Зоря":

Додамо, що "Львів" пропускав перший тур і зараз перебуває на дні турнірної таблиці УПЛ із 0 очок.

Нагадаємо, чемпіонат України з футболу стартував із сенсаційного результату у Києві, де "Шахтар" не зумів ні забити, ні обіграти "Металіст-1925" (0:0). Крім того, перший тур запам’ятався дивною реакцією наставника "Кривбасу" Юрія Вернідуба, який кулаком замахнувся на суддю.

Теги:
#Футбол #ФК Зоря #УПЛ #ФК Львів