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Российский депутат против трансфера футболиста в "недружественный" "Челси": все из-за Украины

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Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российские власти против перехода Арсена Захаряна в "Челси", ведь Великобритания помогает Украине Новость обновлена 30 августа 2022, 21:27
Российские власти против перехода Арсена Захаряна в "Челси", ведь Великобритания помогает Украине

Россиянин подсчитал, что Великобритания помогла Украине на сумму 75 млрд долларов

Российский футболист "Динамо" (москва) Арсен Захарян интересен лондонскому "Челси", однако власти рф считают, что переход россиянина в "недружественную" Великобританию станет предательством. Все из-за военной помощи британцев Украине.

Об этом заявил депутат Госдумы рф Роман Терюшков на своем telegram-канале. Он раскритиковал главного тренера сборной рф по футболу Валерия Карпина, который посоветовал Захаряну при любой возможности ехать в АПЛ.

Терюшков заговорил о спортивном суверенитете россии, который якобы пострадает, если российский футболист перейдет в "недружественный" чемпионат. Кроме того, депутат напомнил всем, что Великобритания сильно помогает Украине в военном и гуманитарном плане (сумма помощи составила уже 75 млрд долларов) отражать полномасштабное вторжение рф.

"Карпин считает, что футболисту Захаряну из "Динамо" необходимо уезжать в английскую Премьер-лигу (АПЛ) если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это "солидный чемпионат". Утверждения о спортивном суверенитете россии и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной россии сомнительными.

За будущее россии становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция", — заявил Терюшков.

Ранее Терюшков призвал прировнять смену спортивного гражданства в рф к предательству. Затем он уточнил, что предлагает признавать предателями только тех спортсменов, которые хотят стать гражданами "недружественных" стран.

Теги:
#Футбол #ФК Челси #ФК Динамо (Москва)