Россиянин подсчитал, что Великобритания помогла Украине на сумму 75 млрд долларов

Российский футболист "Динамо" (москва) Арсен Захарян интересен лондонскому "Челси", однако власти рф считают, что переход россиянина в "недружественную" Великобританию станет предательством. Все из-за военной помощи британцев Украине.

Об этом заявил депутат Госдумы рф Роман Терюшков на своем telegram-канале. Он раскритиковал главного тренера сборной рф по футболу Валерия Карпина, который посоветовал Захаряну при любой возможности ехать в АПЛ.

Терюшков заговорил о спортивном суверенитете россии, который якобы пострадает, если российский футболист перейдет в "недружественный" чемпионат. Кроме того, депутат напомнил всем, что Великобритания сильно помогает Украине в военном и гуманитарном плане (сумма помощи составила уже 75 млрд долларов) отражать полномасштабное вторжение рф.

"Карпин считает, что футболисту Захаряну из "Динамо" необходимо уезжать в английскую Премьер-лигу (АПЛ) если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это "солидный чемпионат". Утверждения о спортивном суверенитете россии и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной россии сомнительными.

За будущее россии становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция", — заявил Терюшков.

Ранее Терюшков призвал прировнять смену спортивного гражданства в рф к предательству. Затем он уточнил, что предлагает признавать предателями только тех спортсменов, которые хотят стать гражданами "недружественных" стран.