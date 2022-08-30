Російський депутат проти трансферу футболіста до "недружнього" "Челсі": все через Україну

Росіянин підрахував, що Велика Британія допомогла Україні на суму 75 млрд доларів

Російський футболіст "Динамо" (москва) Арсен Захарян зацікавив лондонський "Челсі", проте влада рф вважає, що перехід росіянина в "недружню" Велику Британію стане зрадою. Все через військову допомогу британців Україні.

Про це заявив депутат Держдуми рф Роман Терюшков на своєму telegram-каналі. Він розкритикував головного тренера збірної росії з футболу Валерія Карпіна, який порадив Захаряну при будь-якій можливості їхати в АПЛ.

Терюшков заговорив про спортивний суверенітет росії, який нібито постраждає, якщо російський футболіст перейде у "недружній" чемпіонат. Крім того, депутат нагадав усім, що Велика Британія сильно допомагає Україні у військовому та гуманітарному плані (сума допомоги склала вже 75 млрд доларів) відбивати повномасштабне вторгнення рф.

"Карпін вважає, що футболісту Захаряну з "Динамо" необхідно їхати в англійську Прем’єр-лігу (АПЛ) якщо тільки представиться така можливість. Тому що АПЛ це "солідний чемпіонат". Твердження про спортивний суверенітет росії та необхідність регулювання переходу членів національної збірної до інших країни здаються головному тренеру збірної росії сумнівними

За майбутнє рф стає страшно, якщо головний тренер національної збірної має таку своєрідну позицію", — заявив Терюшков.

Раніше Терюшков закликав прирівняти зміну спортивного громадянства в росії до держзради. Потім він уточнив, що пропонує визнавати зрадниками лише тих спортсменів, які хочуть стати громадянами "недружніх" країн.