Україна отримає від Норвегії та Великобританії озброєння, якого ще не було

Україна запросила цей тип техніки для допомоги у війні, — заявили у норвезькому міністерстві

Велика Британія, яка нещодавно передала Україні ще одну партію потужної зброї, об'єднує свої зусилля спільно з Норвегією для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet як подарунок Києву.

Відповідну інформацію у середу, 24 серпня, оприлюднило Міністерство оборони Норвегії, відзначивши, що спільно з Великобританією планують поставити Україні безпілотники Black Hornet від виробників Teledyne FLIR для протистояння військовій агресії росії. Загальна вартість пакета допомоги обійдеться у 9,25 мільйона доларів.

У заяві міністерства зазначають, що крім самих Black Hornet, Україні передадуть запасні частини до дронів і навчать правильно користуватися безпілотниками. Фінансуватимуть це все з британського фонду, в який Норвегія також зробила свій внесок.

За словами міністра оборони Норвегії Бьорн Арільд Грама, норвезькі дрони зазвичай використовують для розвідки та ідентифікації цілей противника. Вони дуже прості в експлуатації та надійні. Крім того, головною їх перевагою є непомітність. Особливо ці безпілотні летальні апарати підходять для ведення бойових дій у міських районах.

У відомстві також додали, що цей тип техніки запросила Україна, аргументувавши свою потребу протистоянням військовій агресії росії.

"Ці передові безпілотники допоможуть українським військам отримати життєво важливу перевагу на полі бою", — заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Велика Британія спільно із США виступили із заявою щодо Запорізької АЕС, в якій наголосили, що при навмисне пошкодження росією колекторів станції та ймовірного витоку радіації, вважатимуть обґрунтованою підставою для застосування статті 5-ї НАТО.