Британія та США зробили голосні заяви щодо наслідків для росії через удар по Запорізькій АЕС

У разі витоку радіації з колекторів ЗАЕС росію чекають серйозні наслідки

Представники Великої Британії та Сполучених Штатів Америки попередили росію, що у разі її удару по Запорізькій атомній електростанції, котра вже повністю вийшла з-під контролю України, вважатимуть обґрунтованою підставою для застосування статті 5-ї НАТО.

Зокрема, голова спецкомітету з оборони палати громад Британії Тобіас Еллвуд на своїй сторінці в соцмережі прокоментував ймовірний розвиток подій у випадку, якщо російська федерація все ж завдасть удару по колекторах української ЗАЕС. За його словами, що у разі витоку радіації через атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5-ту свого статуту.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", — пояснив він, спілкуючись із журналістами та коментуючи тему щодо ймовірної підготовки росією провокацій на захопленій атомній електростанції.

Із заявою Елвуда погоджується й член палати представників конгресу Штатів Адам Кінзінгер. Урядовець підтримав британця та, своєю чергою, заявив, що у разі витоку радіації можуть загинути люди у країнах НАТО, тому стаття 5-та буде задіяна автоматично.

"Це навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО. Це автоматично стаття 5", — наголосив він.

Варто відзначити, що згідно зі статей 5-ю статуту Альянсу, у випадку збройного нападу на будь-яку країну, яка є його членом, інші держави-члени розглядатимуть відповідний акт як напад на них усіх. Тож росія отримає серйозну відповідь на свої злочинні дії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку науковців, які змоделювали ймовірні наслідки катастрофи через ймовірний удар рф по Запорізькій АЕС, радіоактивні речовини зачеплять не лише українські регіони, а й інші сусідні держави.