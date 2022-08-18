Запорізька АЕС та росія: стало відомо, про що Зеленський говорив із генсеком ООН

Не оминули увагою й тему звільнення з полону українських військових та медиків

У Львові у четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральний секретарем ООН Антоніу Гуттерешем для обговорення питань, які турбують як нашу країну, так і міжнародну спільноту. Зокрема, тему обстрілів з боку російських окупантів Запорізької АЕС. Про це глава держави повідомив у власному Telegram-каналі.

За словами Зеленського, йому вдалося домовитися з генсеком ООН щодо продовження координації в реалізації зернової ініціативи та обговорити напрямки її розвитку. Не оминули увагою тему примусової депортації українців з тимчасово окупованих міст у росію, а також звільнення з полону військовослужбовців та медиків.

Окремо генсек ООН та президент України говорили про обстріли Запорізької АЕС, які систематично здійснюють російські військові.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постійні обстріли Запорізької АЕС з боку російських окупантів, а також той факт, що вони почали стягувати на атомний об'єкт вибухівку, призвели до того, що ситуація на станції повністю вийшла з-під контролю. МАГАТЕ буквально благає допустити туди перевірку, зазначивши, що росіяни порушили всі принципи ядерної безпеки. Тим часом командування ворожої армії виступило з новими погрозами щодо роботи Запорізької АЕС.